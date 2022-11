Lazio, Immobile corre e suda in palestra: accelerata sul recupero

FORMELLO - Ciro Immobile accelera sul recupero. In mattinata corsa sul campo, poi esercizi in palestra. Il tutto mentre la sua Lazio si allena in preparazione del Feyenoord. Sorrisi, carica, voglia. I progressi testimoniati pure da un video postato su Instagram: “È nu juorno buono”, la frase che richiama la canzone del suo amico Rocco Hunt scelta come sottofondo alle immagini. Sensazioni positive e tifosi scatenati. “Daje capitano”, si legge sotto il video. Ovviamente per tutti i laziali la speranza è quella di rivederlo già per il derby. Progressi ce ne sono, bisogna capire quanta voglia ci sia di rischiarlo dopo la lesione muscolare patita alla mezz’ora del match con l’Udinese (lo scorso 16 ottobre). Ciro è carico più che mai, il tentativo per giocare il derby lo sta facendo. Solo il tempo, i 4 giorni che mancano al fischio d’inizio della partita con la Roma, dirà se potrà riuscire nel mirarlo.