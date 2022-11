Lazio, le condizioni di Immobile: va di corsa verso il derby

FORMELLO - Ciro Immobile e l’obiettivo convocazione per il derby. La missione è iniziata da tempo e prosegue alla grande. Ieri il bomber della Lazio ha corso sul campo e si è allenato in palestra tra scatti, esercizi sulla forza e pallone. La lesione alla coscia è alle spalle, sta cercando di anticipare il rientro per mettersi a disposizione per domenica. Una missione che sembrava impossibile sino ad una settimana fa, ma ora, giorno dopo giorno, appare più fattibile. E mentre la squadra è in Olanda per sfidare il Feyenoord e strappare la qualificazione, Ciro continua il suo piano a Formello. Lo staff medico lo rivaluterà domani, al rientro dalla trasferta. La decisione su una possibile convocazione verrà presa tra venerdì e sabato. Tavolo tecnico tra lui, i medici e Sarri. Nessun rischio, ma è tanta la voglia di rivedere il capitano con tutto il gruppo.