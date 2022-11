Tare furioso per il giallo a Milinkovic: il duro attacco all'arbitro Manganiello

ROTTERDAM - "La gestione di Pedro è giusta, ha dato il meglio anche a partita in corso. La sua presenza è fondamentale, porta esperienza e imprevedibilità, sarà fondamentale in un match difficile come quello di questa sera". Il ds Igli Tare ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, prima del match tra Lazio e Feyenoord. Il dirigente biancoceleste ha poi continuato: "Il primo posto del girone? Vale tantissimo anche perché ci favorisce nel sorteggio. Pensavamo ad un girone facile, invece è stata una buona lezione. Arriviamo qui da primi e primi vogliamo chiuderlo. La posizione della Lazio rispetto all'ok della Uefa per il riposo degli olandesi? Inspiegabile che possano accadere certe cose. Il campo lo farà vedere, siamo abituati a giocare ogni 3-4 giorni. Non vediamo queste cose, ma è ingiusto quello che hanno fatto”