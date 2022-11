Sarri è una furia e chiede il rigore: la frase urlata all'arbitro durante Feyenoord-Lazio

Maurizio Sarri è una furia in questo periodo. Dopo le accese proteste contro la Uefa e le critiche al giallo rimediato da Milinkovic contro la Salernitana che gli farà saltare il derby, il tecnico della Lazio non le manda a dire nemmeno a Irfan Peljto, arbitro della sfida in casa del Feyenoord. Dopo soltanto un quarto d'ora, Mau non è riuscito a trattenere tutta la sua furia e si è alzato di scatto dalla panchina. A scatenarlo, quello che era successo in campo poco prima. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Hysaj la tocca per Casale. Il difensore laziale, di spalle, va giù in area ma per l'arbitro non c'è nulla, nonostante le vibranti proteste dei giocatori della Lazio. Si continua ma Sarri non ci sta e urla una frase all'arbitro: "Che ca*** vuoi", sembra di leggere dal suo labiale.