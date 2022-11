Lazio, il piano allenamenti per il derby: ecco cosa ha deciso Sarri

ROMA - Lazio eliminata dall’Europa League e il derby come partita del riscatto per lasciarsi alle spalle, subito, l’amarezza assaporata a Rotterdam. La squadra ha dormito in Olanda, Sarri non ha voluto stressare ulteriormente il gruppo. Rientro previsto in mattinata, poi nel pomeriggio allenamento di scarico con rosa divisa in due gruppi. Chi non ha giocato in coppa inizierà a preparare il derby, per il resto seduta blanda. Per sabato, vigilia della stracittadina, prevista una doppia seduta per prepararsi al meglio alla partita-evento che vale tantissimo. Valutazioni in corso su Immobile, che spera nella convocazione e in un posto in panchina. Non ci sarà Milinkovic perché squalificato. Occhi puntati allora su Luis Alberto, non al meglio e con il Feyenoord non impiegato nemmeno a match in corso. A metà campo, con il Mago, toccherà a Vecino e Cataldi.