Lazio, niente ritiro anticipato: Sarri a colloquio con Immobile

INVIATO A ROTTERDAM - Sarri e la Lazio sono rimasti a dormire in Olanda. Una scelta dettata dall’esigenza di riposare e recuperare meglio dopo il ko con il Feyenoord e l’estromissione dall’Europa League, considerando l’imminenza del derby . Ci sarebbero stati i tempi tecnici per organizzare un charter notturno, ma il tecnico ha preferito fermarsi nella città olandese e rinviare la partenza nella tarda mattinata di oggi. Un allenamento è previsto a Formello nel pomeriggio, subito dopo il rientro a Fiumicino, e niente ritiro anticipato . L’ipotesi ventilata nei giorni scorsi non ha mai preso corpo ed è già rientrata. Mau non è rimasto deluso dall’atteggiamento della Lazio, non avrebbe senso colpevolizzare il gruppo. Semmai ha previsto una doppia seduta di lavoro, dal punto di vista tattico, per sabato. Domani la squadra biancoceleste si ritroverà in mattinata a Formello per preparare il derby .

Lazio, le coppe indigeste a Maurizio Sarri

La squadra biancoceleste in tarda mattinata decollerà dall’aeroporto Schipol di Amsterdam, circa 70 chilometri da Rotterdam, intorno alle 11. Due ore e un quarto di volo per raggiungere Fiumicino e poi trasferirsi nel quartier generale di Formello. Nel pomeriggio, a ranghi incompleti perché gli undici titolari del De Kuip si riposeranno, scatteranno le manovre derby. Le scelte di Sarri ieri sera erano indicative. La rinuncia iniziale a Vecino, Cataldi, Romagnoli, Pedro e Marusic disegna in larga parte la formazione. Sarebbe automatico pensare anche all’impiego di Luis Alberto nel blocco dei titolari per dare il cambio a Milinkovic, squalificato dal giudice sportivo. In realtà l’intensità dei prossimi due allenamenti, oggi e domani, confermeranno o sposteranno le intenzioni di Sarri in relazione al Mago, ieri neppure entrato. Sembra fuori, distante con la testa della Lazio. E’ questo il vero nodo da sciogliere. L’altro è legato alla disponibilità di Ciro Immobile, che sta tentando in ogni modo di accorciare i tempi e di guadagnare la convocazione. La lesione media (così definita dal bollettino medico) è stata riassorbita. Manca la condizione al centravanti della Lazio. Le immagini dei suoi allenamenti, ripresi sul campo senza pallone sabato scorso, contrastano con la prudenza che trapela da Formello. Sarri sarebbe già contento di portarlo in panchina e tenerlo di scorta. Una carta per provare a tenere in allerta la Roma. Ieri, nella pancia del De Kuip, non si è sbilanciato. «Non ho assolutamente idea, è in mano ai dottori. Qualcosa in più saprò rientrando a Formello».