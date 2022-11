Lazio, Sarri e la formazione per il derby: Luis Alberto incognita, Immobile spera

FORMELLO - Due allenamenti, due momenti per concentrarsi al meglio per affrontare la Roma domenica pomeriggio. La Lazio si chiude nel centro sportivo, Sarri studia la formazione migliore al netto dell’assenza, pesantissima, di Milinkovic-Savic che è squalificato. Dietro le scelte sembrano prese, così come in attacco. Tutto ruota intorno a Luis Alberto.

I dubbi di Sarri

In difesa le scelte sono già prese. Provedel è chiamato al riscatto dopo il mezzo errore sul gol del Feyenoord che ha sancito l’eliminazione dall’Europa League. Davanti a lui solita difesa a quattro con Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Cataldi in regia da capitano, il posto di Milinkovic lo prenderà Vecino. L’altra mezz’ala? È il dubbio di Sarri. Luis Alberto non è al meglio. Tre panchine nelle ultime quattro partite, titolare con la Salernitana in cui ha servito l’assist per Zaccagni. Serve il miglior Mago per aggrapparsi a fantasia e colpi di genio. Altrimenti pronto Basic. Davanti tridente leggero confermato con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Ciro Immobile non ha ancora mollato: sono diminuite le possibilità di vederlo in panchina, ma lui sta puntando il rientro anticipato e spera almeno nella convocazione. Altrimenti sarà pronto per Monza e Juve, ultime due sfide del 2022 prima della sosta.