Sorpresa Lazio, Ciro Immobile in panchina nel derby!

Una sorpresa ma forse anche prevedibile. Ciro Immobile in panchina nel derby. Non è inserito della lista dei convocati di Sarri appena pubblicata sul sito della Lazio e ieri non si è allenato con la squadra ma soltanto con un lavoro differenziato. Tuttavia Ciro Immobile ha chiesto e ottenuto di andare in panchina. Seguirà il derby a bordo campo. Il suo impiego a partita in corso resta un'ipotesi remota ma ora non è piu da escludere. Vedremo se Sarri lo inserirà nella lista da consegnare all'arbitro Orsato per utilizzarlo eventualmente negli ultimi 10 minuti in caso di bisogno.