Lazio, MIlinkovic fa festa da casa: il messaggio che infiamma i social

ROMA - Uno dei grandi assenti della Lazio, insieme a Ciro Immobile, è stato Sergej Milinkovic-Savic. Ciro in panchina, il Sergente a casa perché squalificato. Ma i festeggiamenti funzionano pure a distanza dopo il derby vinto per 1-0 con il gol di Felipe Anderson. Il centrocampista biancoceleste, su Instagram, ha scritto postando la foto della squadra sotto la Curva Nord: "Oggi come Gladiatore in gabbia ho guardato i miei fratelli combattere per nostri colori. Fiero di noi. GODO". Un post che ha scatenato i tifosi laziali tra i commenti, che non vedono l'ora di riaverlo in campo. Sergej pronto per il match contro il Monza e la sfida con la Juve. La carica per il derby è arrivata pure a lui, non vede l'ora di tornare.