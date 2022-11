Lazio, Cataldi felice: "Non dormo da giorni, ma questa vittoria è speciale"

ROMA - "Dopo la Salernitana e l'espulsione di Milinkovic non ho pensato a niente altro se non a questa partita. É una cosa brutta, ma questa partita era importante. Dopo l’Olanda non sono riuscito a dormire, due giorni e mezzo in cui mi alzavo presto e mangiavo poco. Gioco questa partita da quando ho 12 anni, è stata una cosa difficile e bella. Se dovessi rivivere il pre? Mai, è stato complicato". Danilo Cataldi commenta così il suo primo derby da capitano. Vittoria, tre punti e gioia incontenibile sotto la Curva Nord.

Il derby di Cataldi

"Mi sono messo a piangere appena è finita la partita. Non ho mai vissuto un pre partita così, è stato molto stressante per me. Mi arrivavano messaggi da tifosi, per me è stata una responsabilità grossa, spero di averli fatti contenti e fargli vedere che i sogni possono realizzarsi".