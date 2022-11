Lazio, alla scoperta del Cluj: precedenti e uomini chiave

ROMA - La Lazio pesca dall’urna di Nyon il Cluj . In Conference League la doppia sfida contro la squadra romena sarà il 16 e 23 febbraio (la prima in casa all’Olimpico). Il loro cammino nella competizione europea è iniziato addirittura al secondo turno di qualificazione (21 luglio). Ed è proseguito sino ad arrivare al gruppo G. Pareggio 1-1 contro il Ballkani, sconfitta con il Sivasspor e doppia vittoria con lo Slavia Praga. E ancora: sconfitta (3-0) con il Sivasspor e vittoria con il Ballkani. Ora la Lazio .

Lazio-Cluj, dove e quando vederla

Gli uomini chiave del Cluj

L’allenatore del Cluj è Dan Petrescu, vecchia conoscenza del calcio italiano. In Serie A ha vestito le maglie del Foggia (dal 1991 al 1993) e del Genoa (dal 1993 al 1994). Ex colonna della nazionale romena, ha iniziato la sua carriera da allenatore al National Bucarest nel lontano 2002. Poi un girovagare tra Romania, Polonia, Russia, Emirati Arabi, Cina. Da tecnico ha vinto 5 campionati romeni (4 con il Cluj), 1 campionato B di Russia, 1 Supercoppa di Romania e 1 Coppa di Cina. Petrescu allena in Romania Simone Scuffet. Il portiere classe ’96, che anni fa sembrava destinato ad essere una promessa del calcio italiano, dopo tanti prestiti è finito in Romania. Occhio al sempreverde Ciprian Deac, ala di 36 anni con tanta qualità e classe. Alla Lazio ha già segnato nel 2019. Ad oggi 28 presenze totali, 5 gol gol e 7 assist. Attenzione anche al difensore con il vizio del gol: Yuri Matias. Brasiliano classe 1995, ha totalizzato 4 reti e 1 assist in 25 presenze stagionali. In Conference 6 apparizioni e 2 gol.

I precedenti tra Lazio e Cluj

Lazio e Cluj si sono affrontate solo due volte nella loro storia. Fase a gironi del gruppo E di Europa League. All’andata vince la squadra di Petrescu per 2-1. Biancocelesti avanti con Bastos, poi rigore di Deac e gol decisivo di Omrani. Al ritorno, all’Olimpico, vittoria per la Lazio con la rete di Correa. Di quella formazione in campo allenata da Inzaghi sono rimasti Lazzari, Cataldi, Luis Alberto e Milinkovic. Inzaghi subito fuori dall’Europa League. All’ultima giornata sconfitta con il Rennes, ma anche vittoria del Cluj contro il Celtic. Un amaro ricordo.