Il gesto pazzo del vice allenatore del Feyenoord: un tatuaggio dopo la vittoria sulla Lazio

OLANDA - Uno striscione che parte dalla curva del De Kuip e finisce… sulla pelle. John de Wolf, assistente dell’allenatore Slot al Feyenooord, si è fatto tatuare la scritta che ha campeggiato allo stadio prima del fischio d’inizio del match con la Lazio. Una partita europea da ricordare per gli olandesi, che hanno battuto la squadra di Sarri per 1-0 volando così agli ottavi di Europa League. La frase, “Non vado a terra per nessuno, né per te e né per nessun altro”, è ripresa dalla citazione del pugile di Rotterdam, Pep van Klaveren, che disse ad Al Capone prima di un match di box. De Wolf si è fatto tatuare l’intera frase sul polpaccio e in un post Instagram ha commentato: “Speriamo che questo non sia il mio ultimo tatuaggio”.