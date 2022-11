Lazio, la coreografia della Curva Nord al derby tra storia e passione

ROMA - Uno spettacolo vero, puro, della Curva Nord in occasione dell’ultimo derby con la Roma. Il settore si è colorato di bianco e celeste, in mezzo le immagini di tre persone che sono al centro della storia del club: Luigi Bigiarelli, Giorgio Vaccaro, e i tifosi Vincenzo Paparelli e Gabriele Sandri (raffigurati dal ragazzo con la sciarpa). Il principale fondatore della società 'accompagnato' dai due laziali scomparsi troppo presto e sempre nei cuori di tutti e dall'uomo che ha evitato la fusione con la Roma. E sotto alla coreografia la scritta: “L’amor mio non muore mai”.