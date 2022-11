Lazio, Felipe e Pedro con Cancellieri. Romero pronto

ROMA - Il ko di Ciro è una pugnalata, la Lazio anti-Juve è un inno all’emergenza offensiva e difensiva. Sarri sperava di riavere Immobile alla bell’e meglio, ci ha dovuto rinunciare. Non ha recuperato Zaccagni (non convocato), meglio evitare affrettamenti. E per allestire l’ultimo tridente prima della sosta Mondiale, a furor di popolo i laziali schiererebbero Luka Romero, mini-paladino della vittoria sul Monza. Suggestioni a parte, Mau pensa di confermare il trio Cancellieri-Felipe-Pedro. Conta di partire così e di sganciare il nino maravilla in corsa, sperando di ripetere l’effetto sorpresa. Cancellieri è alla seconda da titolare di fila in A. Felipe Anderson, finto Ciro, è stato on fire 2 volte nelle ultime quattro partite di campionato (gol contro Atalanta e Roma), erano due trasferte (il derby da calendario s’è giocato fuori casa). Pipe sogna il colpaccio all’Allianz, ha giocato nove partite di A senza segnare gol o fornire assist contro la Juve. E’ la squadra contro cui ha giocato più minuti nei maggiori cinque campionati europei senza mai prendere parte ad una rete (586’). Tre gol esterni di fila in campionato li ha segnati solo tra dicembre 2014 e gennaio 2015. Pedrito è alla quarta partita di fila in A, terza in una settimana. Riesce a garantire un tempo e poco più di accelerazioni, Sarri gli deve chiedere gli straordinari.

Le mosse A centrocampo c’è abbondanza, è l’unico reparto. Milinkovic e Cataldi sono certi del posto. Sergej ha segnato al 96’ nell’ultimo incrocio con i bianconeri, era il 16 maggio scorso. Ha steccato contro il Monza, ma ha servito quattro assist nelle sue ultime quattro trasferte (tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 14 uscite esterne). Basic e Vecino sono in ballottaggio, il croato è entrato carico giovedì, può spuntarla. L’uruguaiano era sembrato in calo contro il Monza. Sul loro conto si deciderà oggi. Luis Alberto è un separato in casa, giovedì all’Olimpico indossava le scarpe da ginnastica e se l’è tenute fino alla fine, non a caso non s’è nemmeno scaldato nell’intervallo e nel secondo tempo. Tra i 21 convocati c’è il nome di Bertini, recuperato dopo un infortunio muscolare. In difesa altri guai. Sarri è rimasto con Hysaj e Marusic sulle fasce. Lazzari si è fatto male nel turno infrasettimanale di campionato. Lo stesso Hysaj ha accusato problemi gastrointestinali durante la partita. Mau conta di recuperarlo e di piazzarlo a destra. Ieri nelle prove ha testato Gila terzino destro, in caso d’emergenza (dall’inizio o in corsa) è adattabile nel ruolo per la velocità. Sarri ha rischiato di perdere anche Radu, convocato in extremis. Aveva accusato qualche linea di febbre. Casale e Romagnoli faranno di nuovo coppia insieme. Patric non è stato convocato, lamenta continui fastidi ad un ginocchio, si rivedrà nel 2023.