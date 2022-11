Lazio, due giorni di riposo dopo il ko con la Juve. Ma c'è chi scalpita già

ROMA - La Lazio volta pagina dopo la sconfitta contro la Juventus che ha chiuso nel modo più amaro il 2022 dei biancocelesti. Maurizio Sarri ha deciso di concedere due giorni liberi alla squadra , che tornerà a lavorare a Formello, senza i nazionali, nella giornata di mercoledì. Nel corso della sosta, il tecnico toscano lavorerà per ritrovare la migliore condizione dei giocatori assenti negli ultimi impegni , su tutti Ciro Immobile , fermatosi nuovamente alla vigilia della trasferta di Torino per una ricaduta muscolare. Da riportare al top anche Lazzari , Zaccagni e Patric .

Casale e Provedel già proiettati al 2023

Motivazioni al top, intanto, per due nuovi acquisti, che suonano la carica sui social. Nicola Casale, che dopo un inizio difficile si è guadagnato il posto da titolare, già scalpita: "Volevamo chiudere il 2022 con un risultato diverso. Non ci siamo riusciti ma non bisogna dimenticare le cose buone fatte in questi mesi. Adesso ricarichiamo le pile per essere pronti a raggiungere i nostri obiettivi nel 2023". Anche Ivan Provedel, tra i grandi protagonisti di questa prima parte di stagione, tiene alta la concentrazione: "Sosta che serve per ricaricarsi, lavorare e migliorare. Così si riparte più forte".