Lazio, 18 anni di Luka Romero: festa sognando il rinnovo

ROMA - Luka Romero è maggiorenne, oggi il suo giorno speciale: 18 anni, da due in biancoceleste. Sta vivendo un momento magico grazie alla Lazio. L’esordio in campionato (in questa stagione) lo scorso 6 novembre nel derby, poi il gol con il Monza e i 69’ con la Juve. È in crescendo, Sarri si fida di lui. Oggi è finalmente maggiorenne. Ora è pronto a firmare il nuovo contratto, l’attuale è in scadenza a giugno prossimo. Lotito vuole blindarlo, lo ritiene un vero talento e una promessa del calcio. Aumento dell’ingaggio e tanti anni in biancoceleste sul tavolo. Romero, fresco diciottenne, sta ricevendo il suo bel regalo di compleanno. Anche i tifosi, e la stessa Lazio, gli fanno gli auguri sui social. Idolo dei tifosi, oggi è il suo giorno speciale.