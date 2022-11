Bufera Luis Alberto, l’agente avvisa la Lazio

ROMA - Hanno provato a parlarsi, a capirsi, a coesistere. Un anno e mezzo dopo il primo incontro-scontro (ritiro di Auronzo 2021) Sarri e Luis Alberto sono arrivati al punto di non ritorno . Sarri, per quanto bendisposto, ammira le qualità tecniche di Luis, signor numero 10, ma censura «altre carenze» che lo spingono spesso a escludere il Mago, soprattutto da quando è arrivato Vecino , e a preferirne la partenza. Luis Alberto, per quanto predisposto, non è mai stato un tipo decifrabile e gestibile nella condotta, ancora di più quando non ha sentito fiducia e non sono stati capiti certi suoi modi dovuti a motivi forse inesprimibili . Il caso è aperto e va trovata una soluzione di mercato.

Ci sono stati già stati contatti e un incontro (a ottobre) tra la You First, scuderia che segue lo spagnolo, e il diesse Tare. Ci saranno altri colloqui durante la pausa. Gli agenti del Mago partiranno da un presupposto: «La situazione di Luis Alberto sarà gestita in base alla logica di quanto sta accadendo», dichiara Miguel Alfaro, uno dei rappresentanti dell’agenzia spagnola. È lui a spiegare cosa può succedere in base a come sta vivendo Luis questo tempo di buio e di incertezze. Dalle parole di Alfaro si evince la volontà del giocatore di valutare un futuro lontano dalla Lazio dopo 6 anni, già a gennaio. Sembra finito il tempo dei compromessi. In campionato il Mago è stato utilizzato 5 volte su 13 da titolare. Ha giocato il derby (l’insinuazione è automatica) solo perché Milinkovic era squalificato. E il cambio deciso da Sarri, quando il centrocampista era a bordocampo per un problema ad un ginocchio, non è stato accettato con facilità (Luis chiese tempo per provare a rientrare) nonostante la Lazio fosse in 10 in un momento caldo della partita. È stata la fatalità finale. Al di là degli episodi singoli, Luis Alberto sente che la situazione è diventata pesante. Alfaro non contesta le decisioni di Sarri, ma confida il disagio provato dal suo assistito: «Tutto è rispettabile e giustamente tocca all’allenatore decidere. Ma è anche rispettabile che un giocatore che fa già parte della storia del club, che ha vinto titoli, che ha dato e sta dando tutto ancora per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione come questa. Per questo sia la società che noi vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda visto che Luis vuole confermare di avere ancora tanti anni di calcio davanti».