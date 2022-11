Lazio, Immobile e la vita da papà: l’inconveniente fa ridere tutti

ROMA - Jessica Immobile ride divertita mentre fotografa e posta Ciro Immobile macchiato di pipì appena fatta del neonato Andrea. Inconveniente da poco, ma assolutamente divertente, per il bomber della Lazio che in questi giorni si gode le vacanze in casa circondato dalla sua famiglia. Vita da papà insieme all’ultimo nato: sguardo vispo e scherzetto per suo padre che lo tiene teneramente in braccio. Pipì sulla camicia che aveva l’aspetto di essere una bella pulita e appena messa. Jessica scrive in una storia Instagram: “Qualcuno ha fatto pipì”, accompagnato dall’emoji della risata. Episodi che accadono, Ciro papà per la quarta voglia ormai è abituato. E soprattutto toglierebbe volentieri la camicia per indossare la maglia della Lazio e andare in campo. Non vede l’ora.