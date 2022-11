Toma Basic compie 26 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha condiviso attraverso i suoi canali social un messaggio di auguri per il centrocampista croato. Basic è reduce da un totale di 15 presenze tra Serie A ed Europa League in questa stagione, ancora senza gol né assist. In totale, dal suo arrivo a Roma, il centrocampista ha collezionato 40 presenze con la maglia biancoceleste.