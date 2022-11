Lazio, Maximiano riparte dalle nozze: proposta da sogno a Dubai

ROMA - Luís Maximiano in vacanza a Dubai. Relax in attesa di tornare agli allenamenti e non solo. Grande sorpresa organizzata alla sua Madalena. In cima ad uno dei grattacieli più esclusivi della città araba ha chiesto la mano alla sua compagna. Luis, dopo una stagione iniziata molto male alla Lazio, riparte dal matrimonio. La sua vita privata va a gonfie vele: pochi mesi fa, già a Roma, è diventato padre. Ora in agenda ci sono le nozze, ma pure l’intenzione di riprendersi la Lazio. Al debutto appena 5 minuti in campo e subito cartellino rosso: un incubo. Non è più riuscito a trovare spazio, ma è un patrimonio della società che in estate ha investito circa 10 milioni di euro sul suo cartellino. Va recuperato e rivalorizzato. Maxi intanto riparte dalla famiglia e dal matrimonio. A breve tornerà a Formello e cercherà di ritagliarsi spazio in vista del nuovo anno. Provedel le ha giocate tutte tra campionato ed Europa League. Lui aspetta la sua chance. Questa volta non può più sbagliare.