Stadio della Lazio, l’assessore Onorato: “Serve il progetto entro l’anno”

ROMA - Il progetto definitivo della Lazio per lo Stadio Flaminio non è stato ancora presentato, ma la trattativa (in via informale) con il Comune di Roma è già nel vivo, non senza momenti di tensione. Prima di avanzare le sue idee ufficialmente, il presidente Lotito vuole avere la certezza che queste possano essere realmente accettate e che in Campidoglio siano disposti a fare nuovi passi in avanti. L'idea è sempre la stessa, ossia creare un gioiellino nel cuore della Capitale da almeno 45mila posti (così da poterlo sfruttare anche per ospitare eventuali finali delle competizioni internazionali), all'interno di una struttura polifunzionale e adeguata alle normative Uefa. Richieste che in linea di massima non trovano contraria l'amministrazione comunale, che già si era resa disponibile ad arrivare a una capienza da 38mila spettatori (rispetto ai 32mila raggiunti nel 2011 con l'utilizzo di tribune provvisorie in materiale tubolare).