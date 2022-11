Jessica Immobile mamma insuperabile: “Merito di Ciro, aiuta tanto”

ROMA - Andrea Immobile è l’ultimo arrivato in casa del bomber della Lazio. La mamma Jessica lo coccola senza tralasciare gli altri tre bimbi della famiglia. E su Instagram risponde a qualche domanda dei fan: “Lui è bravo, ovviamente fa quello che deve fare un neonato. Però devo dire che per ora è più tranquillo. Quinto figlio? Basta, per me il pancione finisce qui. Questo cesareo è stato molto doloroso per tante cose e non sto ancora benissimo. Se avessi avuto parti naturali andavo avanti ancora un un bel po’”.