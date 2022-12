Milinkovic, vacanze da papà: finalmente conosce la sua Irina

ROMA - Vacanze da papà per Sergej Milinkovic-Savic già tornato dal Mondiale. Uscito di scena con la Serbia ai gironi, è volato dalla famiglia per abbracciare Irina, sua figlia. La piccola è nata quando lui era in ritiro con la nazionale. Solo in questi giorni sta vivendo l’emozione vera di essere diventato papà. Con lui la mamma Natalija e lo zio Vanja. Un momento indescrivibile per il Sergente della Lazio, che è stato immortalato in uno scatto fatto dal fratello e postato su Instagram. Ora si riposa in famiglia, a Formello possono ancora aspettare. Godrà di qualche giorno di vacanza dopo le fatiche del Mondiale, poi tornerà agli ordini di Sarri tra una settimana/dieci giorni. Milinkovic papà dimentica così la delusione con la Serbia e si ricarica in vista della ripresa della stagione.