Lazio, il piano ritiro: ecco le date e le amichevoli da giocare

FORMELLO - Una settimana di lavoro dopo le ferie, la Lazio viaggia a gonfie vele e si prepara al meglio al 2023. Il 4 gennaio la data della ripresa del campionato (sfida al Lecce), Sarri intanto continua a spremere la squadra in questa pausa mondiale. Tra doppie sedute, test atletici e tattica, i biancocelesti chiuderanno la prima fase di allenamenti solo sabato. Domenica di riposo, poi lunedì la partenza per il ritiro in Turchia (manca ancora l’ufficialità). Il rientro dovrebbe essere previsto il 17 dicembre. Due le amichevoli già messe in calendario: Galatasaray e Hatayspor le avversarie, si attendono comunicazioni su luogo e data (probabili match il 13 e il 16 dicembre). Il 23 dicembre possibile altro test in Italia o in Spagna. Dopo Natale classica preparazione a Formello per arrivare prontissimi al 4 gennaio.