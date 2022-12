Lazio, Luis Alberto e la quiete prima del mercato

ROMA - La quiete prima della tempesta. La calma prima dell'apertura del mercato. Si può definire così la foto condivisa ieri da Luis Alberto in un story su Instagram, in cui lo si vede sorridente con la maglia biancoceleste. Non è certo un mistero che la sua situazione a Roma non sia così stabile, che la questione sia da risolvere in un senso o nell'altro. In estate aveva chiesto di andare via, non è stato accontentato perché non sono arrivate offerte ritenute all'altezza dello spessore del giocatore. Ma l'idea di cambiare aria, magari tornando in Spagna, resta eccome, pur scontrandosi con il mercato della Lazio bloccato e con il fatto che Lotito non abbia alcuna intenzione di cederlo a prezzo di saldo, forte anche di un contratto con scadenza a giugno 2025.

Lazio, il piano di Sarri: doppie sedute a ripetizione per tornare al top Lavoro Al momento quindi non sembrano esserci possibilità per un suo addio, perché le squadre che si erano fatte avanti dalla Liga lo scorso luglio non sono intenzionate a fare investimenti così elevati a gennaio e il presidente biancoceleste fino a questo momento non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di uno scambio. Se non cambieranno queste condizioni, difficilmente il giocatore partirà. I rapporti con i suoi agenti sono cordiali, anche l'interesse nei confronti di Mariano Diaz (anche lui nella scuderia You First) potrebbe in un certo senso dare una mano, però occor rono le giuste condizioni per poter pensare realmente a una cessione di Luis Alberto. Il Mago rimane in attesa, continua ad allenarsi nel centro sportivo di Formello con professionalità e dedizione, nonostante non abbia gradito il ruolo di "alternativa" che gli ha ritagliato Sarri nel corso della prima parte di stagione, scegliendo spesso e volentieri di lanciarlo in campo quando i ritmi si abbassano (è subentrato 8 volte su 15 partite) e uno con la sua qualità può fare ancora di più la differenza. Uno status che non gli va a genio, sebbene entran do dalla panchina sia riuscito a segnare ben 3 gol.