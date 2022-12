Lazio, ultimo allenamento prima della Turchia: ok Immobile

FORMELLO - Si chiude la prima fase di preparazione in casa Lazio. Ultimo allenamento a Formello con tutti i giocatori a disposizione di Maurizio Sarri tranne i nazionali Milinkovic e Vecino. I due si riaggregheranno da lunedì. Domenica di riposo, poi dopodomani la partenza per il ritiro di Manavgat, in Turchia. La seconda fase della preparazione durerà cinque giorni e sono previste due amichevoli. In campo anche Ciro Immobile e Toma Basic dopo i problemi influenzali. L’attaccante ha recuperato totalmente, scalpita già per la ripresa del campionato dopo essere finito ko prima della sosta. Ok anche Romagnoli, Patric e Gila, sempre gestiti con cura dallo staff di Sarri. Da lunedì rosa al completo anche con Vecino e il Sergente. Al 4 gennaio manca sempre meno, scatta la fase 2 della preparazione.