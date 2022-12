Lazio, il programma del ritiro in Turchia: date e orari delle amichevoli

ROMA - La Lazio inizia la fase 2 del ritiro invernale. Alle 15 partenza per la Turchia, destinazione Manavgat. Sino a sabato allenamenti e amichevoli, poi il rientro a Formello per preparare la prima partita del 2023 (4 gennaio con il Lecce). Tutti sull’aereo: gruppo al completo con Milinkovic e Vecino, i due laziali impegnati nel Mondiale in Qatar, entrambi eliminati durante la fase a gironi.