Roma, l'ex Tonetto: "La Lazio mi voleva, mai presa in considerazione"

ROMA - "Anche Fiorentina e Lazio mi volevano": lo rivela Max Tonetto, ex giocatore della Roma, ai microfoni di Sky, parlando dei tempi dell'approdo in giallorosso: "In particolare la Lazio mi offriva un contratto più lungo ma non li ho mai presi in consideraziome: volevo solo la Roma. Feci molto bene: per due volte abbiamo vinto la Coppa Italia e una la Supercoppa. E così arrivarono offerte dall'estero. In una trasferta di Champions a Londra, alcuni intermediari provarono a convincermi a trasferirmi in Inghilterra. Ma io avevo già tre figli: ho preferito scegliere la serenità della famiglia".