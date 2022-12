Galatasaray-Lazio, Sarri e le polemiche con l’arbitro: la frase urlata

MANAVGAT - Amichevole sì, ma fino ad un certo punto. Soprattutto se alcune scelte arbitrali non sembrano giuste. Maurizio Sarri in chiusura di primo tempo del match tra Galatasaray e Lazio critica fortemente l’arbitro. Dopo l’assegnazione di una rimessa laterale che era dei biancocelesti, ma poi assegnata ai giallorossi, il tecnico laziale a bordo campo si è rivolto al direttore di gara Batuhan Kolak: “Così non va bene, così non va bene”. Sarri, furioso, soprattutto per la scelta di non assegnare un rigore solare su Immobile a metà primo tempo. E nella stessa azione pestone molto duro di Bardacki su Cataldi a centrocampo. Insomma, a Mau certe scelte non sono per niente piaciute e a bordo campo ha manifestato tutto il suo dissenso.