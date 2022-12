Addio Mihajlovic, il messaggio di Lotito: “È nella storia della Lazio”

ROMA - Tutti piangono Sinisa Mihajlovic. I tifosi della Lazio, la Lazio tutta, ancor di più. L’ex giocatore, che in biancoceleste ha vinto tanto, era ed è uno dei miti della storia. Una grande carriera ripercorsa anche dal Presidente Claudio Lotito, che in un comunicato ha scritto: “La S.S. Lazio piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic: un grande laziale, un guerriero in campo e nella vita. Il suo coraggio sul terreno di gioco è stato secondo solo a quello dimostrato di fronte a una grave malattia, che mai ne ha fiaccato lo spirito e la tempra. Di questo combattente dal grande cuore resterà una traccia indelebile nella storia della Lazio, non solo per essere stato Campione d’Italia, ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha saputo rappresentare fino all’ultimo momento della sua vita. Lo ricorderemo come merita, con l’abbraccio infinito della sua squadra e della sua gente. Alla famiglia le nostre commosse condoglianze".