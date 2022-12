Lazio, allenamento a Formello e partenza: in due ai box

FORMELLO - Svanita l’euforia della cena di Natale, la Lazio si è ritrovata in campo per l’allenamento mattutino. Due gli assenti: Hysaj (problema al polpaccio) e Zaccagni (febbre). Da capire se i due saranno aggregati nel gruppo che partirà per la Spagna (nel pomeriggio), dove domani alle ore 18.30 si giocherà il terzo e ultimo test invernale (match con l’Almeria visibile su Sky). Casale ha risposto presente allo stage della Nazionale, per lui niente amichevole. Sarri staccherà la spina solo nei giorni di Natale. Venerdì altro allenamento a Formello, poi pausa il 24, 25 e 26 dicembre. La ripresa è fissata per il 27, quando inizierà la settimana di preparazione al match contro il Lecce del 4 gennaio, data che segna la ripartenza del campionato.