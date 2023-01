Lazio, stop Luis Alberto: a Lecce non ci sarà

FORMELLO - Luis Alberto non parte per la trasferta di Lecce. Il Mago della Lazio sembrava recuperato, invece sono emersi i già noti problemi al ginocchio che hanno frenato i suoi allenamenti. Continuo fastidio al collaterale e gonfiore, rimare a Roma e proseguirà le cure per recuperare il prima possibile. Maurizio Sarri dovrà così fare a meno del Mago a Via del Mare. Pronto Vecino, già favorito sul dieci spagnolo nel probabile undici che il tecnico ha in testa. Luis proverà a recuperare per la prossima partita in programma domenica all’Olimpico contro l’Empoli.