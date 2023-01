Lazio, Luis Alberto brilla in allenamento: doppietta sotto gli occhi di Sarri

ROMA - La Lazio torna in campo dopo la sconfitta sul campo del Lecce. I biancocelesti hanno lavorato nel centro sportivo di Formello sotto gli occhi di Maurizio Sarri. La seduta è iniziata con un'ora di ritardo, dopo un faccia a faccia tra il tecnico e i calciatori. Sul campo sono scesi tutti i giocatori non utilizzati in Salento. Tra questi anche Luis Alberto , che sembra aver smaltito i problemi al ginocchio.

La doppietta di Luis Alberto

Lo spagnolo si è messo in evidenza nella partitella in famiglia a campo ridotto, realizzando una splendida doppietta: primo gol con un pallonetto preciso che si è insaccato sotto l'incrocio, secondo con un bolide da fuori area. Il centrocampista si candida per tornare in campo domenica nella sfida contro l'Empoli, in programma allo stadio Olimpico alle ore 15.