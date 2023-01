Lazio, Immobile cecchino contro l’Empoli: ora è sfida a Osimhen

ROMA - Un gol alla prima partita dell’anno come da tradizione. Ciro Immobile ha aperto così il 2023. La delusione per aver perso contro il Lecce è alle spalle, con l’Empoli ora c’è l’occasione del riscatto. Il bomber della Lazio vuole tanti gol per la squadra e per lui. Va ripresa la marcia per un posto in Champions League e per la prima piazza tra i capocannonieri della Serie A. Con la rete a Via del Mare è salito a quota 7 gol stagionali. Sogna una doppietta per arrivare su Osimhen, primo a quota 9.