Lazio-Empoli, Romagnoli: "Così non va, ci siamo fatti due gol da soli"

ROMA - “Fatta una buonissima partita sino al primo gol. Dispiace, il match lo avevamo dominato. Ci siamo fatti due gol da soli e così buttiamo via punti importanti”. Alessio Romagnoli giudica la Lazio dopo il 2-2 in rimonta subito dall’Empoli. Ai microfoni di Dazn il difensore ha continuato: “Anche sul 2-1 abbiamo tenuto bene, ci è mancato un pizzico per non subire sino all’ultimo. Dovevamo mettercela tutta, queste partite sono fondamentali per l’obiettivo stagionale. Così rimane complicato. La Nazionale? Il mio sogno, ma le scelte le fa Mancini. Io penso a fare il massimo qui alla Lazio, poi vedremo. Dopo Lecce, che è stata una batosta, dovevamo vincere. Oggi è stata comunque un’altra partita. Direi Dominata. Dispiace, ora dobbiamo lavorare e stare in silenzio. E vincere contro il Sassuolo”.