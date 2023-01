Lazio, gli auguri dei giocatori: messaggio speciale di Immobile

ROMA - “Auguri Lazio mia”. Il senso di appartenenza per Ciro Immobile va oltre tutto e tutti. Il capitano della Lazio ha condiviso l’immagine social del club per celebrare il 123esimo compleanno della società capitolina. Stasera tutti a cena per brindare, nel pomeriggio allenamento di scarico dopo il 2-2 amaro con l’Empoli. Durante la giornata però, c’è sempre il momento di celebrare il compleanno della Lazio. Diversi i giocatori che hanno postato gli auguri: Provedel, Zaccagni, Lazzari. E messaggi d’amore arrivano anche da lontano. Veron su Instagram ha celebrato la sua ex squadra, rimasta sempre nel cuore, con una foto dei suoi tempi in biancoceleste. Stasera grande festa in un ristorante in zona Monte Mario. Sarà l'occasione, dal vivo, per fare gli auguri alla Lazio per i suoi splendidi 123 anni di storia.