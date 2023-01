Lazio, tutti in trasferta: dato record per il match con il Sassuolo

ROMA - Tutti in trasferta a tifare la Lazio. I tifosi biancocelesti si preparano all’esodo in vista del match di domenica contro il Sassuolo con orario d’inizio per le 12.30. Dopo la sconfitta contro il Lecce e il pareggio amaro con l’Empoli, la squadra di Sarri va a caccia della prima vittoria del 2023. E lo farà con circa 4mila tifosi laziali sugli spalti. Il Sassuolo ha comunicato ufficialmente il sold out: “In merito alla gara Sassuolo-Lazio, 18^ giornata di Serie A TIM, in programma domenica 15 Gennaio alle ore 12.30 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la disponibilità dei tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) è esaurita”. Si ricorda che si potrà accedere alla Tribuna Nord a partire dalle 10.30. Gli altri settori saranno invece aperti a partire dalle 11.00.