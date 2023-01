Lazio, Provedel e Maximiano pronti alla prima staffetta

ROMA - Provedel primo, Maximiano secondo. La gerarchia in porta non si tocca, ma l’avvicinamento del debutto in Coppa Italia, fissato per giovedì 19 gennaio, spinge Sarri a valutare la prima staffetta tra portieri. Provedel è intoccabile in campionato, spera di tornare ad essere uno dei recordman del clean sheet (9) dal Sassuolo in poi. Maximiano, stipato in panchina da Lazio-Bologna di campionato del 14 agosto, spera nella chiamata per Lazio-Bologna di Coppa. E’ diventata la sua partita. Può essere la prova generale per decidere se proseguire l’alternanza tra portieri in vista dell’inizio della Conference League fissato a metà febbraio.