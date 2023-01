Sassuolo-Lazio, le idee di formazioni di Sarri: Luis Alberto ancora titolare

FORMELLO - Rifinitura e partenza, la Lazio va a caccia della prima vittoria del 2023. Sfida al Sassuolo, un match da non sbagliare per tornare in zona quarto posto. Solo Mario Gila è out per infortunio tra i giocatori di Maurizio Sarri, fermo da inizio anno per una botta al piede. Sarà rivalutato in vista dell’impegno settimanale di Coppa Italia. Il grande assente, perché squalificato, sarà Manuel Lazzari, fermato dal Giudice Sportivo con un turno di squalifica. Sulla fascia destra pronto Hysaj.