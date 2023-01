Lazio, Sarri: "Ho un solo rimpianto e riguarda Immobile". Poi la frase su Luis Alberto...

REGGIO EMILIA - La Lazio centra al Mapei Stadium la prima vittoria del 2023. Dopo la sconfitta contro il Lecce e il pareggio con l'Empoli ecco tre punti fondamentali per rimanere al quinto posto e vedere le big davanti. Maurizio Sarri, nel post partita con il Sassuolo, ha parlato del momento ai microfoni di Sky Sport: "Oggi abbiamo fatto una fase iniziale di grande applicazione tattica. Ci è mancata qualità, che poi è arrivata. La squadra ha concesso poco, ne siamo venuti a capo bene contro una squadra forte, che non merita la classifica che ha. Il centrocampo del Sassuolo è tra i migliori in Serie A, stanno pagando qualcosa nell’attacco. Luis Alberto negli ultimi 40 giorni era il giocatore più in forma, l’ho detto in tempi non sospetti. Ha avuto qualche problemino, si era fermato. Oggi ha fatto la miglior partita da quando sono in panchina io. Se gioca sempre così possiamo permetterci di tutto”.

Lazio, le parole di Sarri dopo il Sassuolo

“La ricerca in profondità di Milinkovic ce la mettiamo sempre in momenti d’affanno. A volte è giusto fare un paio di uscite così. Questo è qualcosa che abbiamo nel bagaglio, poi quando utilizzarlo dipende dai giocatori in campo. Quando si è in affanno, con metri persi, è una buona soluzione. Siamo in un momento in cui Cataldi sta bene, Luis Alberto sta benissimo e Milinkovic è tornato stanco mentalmente dal mondiale ma anche lui sta dando segnali di crescita importanti. Se stanno bene tutti e tre è giusto farli giocare. Se c’è forte applicazione siamo sicuri anche in fase difensiva. Una ulteriore crescita? Un mix di due aspetti: bisogna far progredire tutti i giocatori e poi fare investimenti. Le storie vanno di pari passo, difficile andare avanti solo nel mercato o nei miglioramenti individuali. Io penso ai ragazzi e sono contento perché vedo situazioni in evoluzione in una stagione in cui c’è un rimpianto. Ovvero quello di non aver avuto Immobile a condizione piena. La sensazione del ragazzo sull'infortunio pare sia non grave, ma serve l’esame strumentale".