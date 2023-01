Sassuolo-Lazio, le pagelle dei biancocelesti

Sarri (all.) 6,5

Quando Ciro è finito ko ha allargato le braccia. Lazio intensa, quella che serviva ieri. Luis Alberto e Milinkovic a loro agio. Solo tre cambi, meglio toccare il meno possibile.

Provedel 6,5

Reattivo su Laurienté e Frattesi, a stretto giro. Di nuovo a porta chiusa. Suo il lancione che ha permesso a Milinkovic di spizzare per Felipe (0-2), mezzo voto in più. Passi pure una svirgolata.

Hysaj 7

Una scivolata spazza-area, diagonali, qualche affondo in avanti. Puntato da Laurienté e Rogerio, belle risposte.

Casale 6,5

Ha chiuso con i crampi. Ha aiutato Hysaj a destra, ha supportato Romagnoli al centro. Cocciutissimo.

Patric (44’st) sv

Romagnoli 6,5

Una pallonata in faccia per evitare un pericolo di Alvarez. Il tackle, nel finale, su Berardi per spegnere gli ardori disperati del Sassuolo.

Marusic 6,5

Ha annullato Berardi (9 gol alla Lazio) e sfiorato il gol prima del raddoppio di Felipe. Quante stoccate.

S.Milinkovic 6,5

Si prende il rigore: salto in alto e incornata (braccio di Toljan). Di nuovo incombente sulla partita.

Cataldi 6,5

Tampinato e tamponato dai tre centrocampisti di Dionisi, poi ha ravvivato la fiamma del gioco. Infuriato con Pairetto per il giallo beccato rimproverando Alvarez che scavava la buca prima del rigore.

Vecino (33’st) 6

Ingresso da contraerea davanti alla difesa.

Luis Alberto 7,5

Fantasista-podista per 95 minuti e pensare che era stato in dubbio per un fastidio ad un adduttore. Bastano le parole di Sarri: «Così gioca sempre».

Felipe Anderson 7

Timido l’avvio da vice Ciro, si allargava spesso. Nel secondo tempo si è palleggiato sui suoi piedi ed è scattato a molla per il colpo di grazia.

Immobile sv

Dannati flessori, fuori dopo 15 minuti. Un augurio misericordioso.

Pedro (15’pt) 6

Dentro a freddo, da ala, senza scaldarsi. Un bel tiro accentrandosi, una chiusura da terzino nel secondo tempo. Un inno al sacrificio.

Zaccagni 7

Il vice Ciro, nei numeri, è lui. Sette gol in A come Immobile. Ha sempre dato man forte, ha calciato il rigore, s’è abbassato a centrocampo ispirando triangoli e imbucate. Fiammeggiante.