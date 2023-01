La passione per la Lazio ti regala il Corriere dello Sport-Stadio

ROMA - Con il nuovo anno la S.S. Lazio omaggia tutti i tifosi abbonati con il pacchetto Full del Corriere dello Sport-Stadio che include il quotidiano in digitale e i contenuti Plus del sito, per essere sempre connessi con la loro squadra del cuore. Grazie alla partnership con il Corriere dello Sport, infatti, i titolari di un abbonamento digitale, con la Eagle Card e con la Millenovecento, potranno sottoscrivere gratuitamente l’abbonamento FULL al Corriere dello Sport per poter leggere l’edizione digitale e tutti i contenuti esclusivi del sito da qualsiasi dispositivo. Se sei un abbonato Eagle Card o Millenovecento ti basterà cliccare sul seguente link ed inserire il tuo codice abbonamento che inizia con EAG o con 032 e procedere alla sottoscrizione. Segui la tua passione! Inoltre, nei prossimi giorni, tutti coloro che hanno convertito il proprio abbonamento allo stadio in NFT, tramite l’app di Binance e sono titolati di almeno 1 Lazio token, riceveranno un’email con una speciale promozione a loro dedicata.