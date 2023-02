Gonzalez alla Lazio, un sogno firmato in bianco

ROMA - Una scena da film: «Diego, esci un attimo. Ti dobbiamo parlare…». L’occasione d’oro è arrivata un attimo prima che scendesse in campo. Colpo a sorpresa dell’ultimo giorno di mercato. Sorpresa pure sua: Diego Luis González Alcaraz , di poter venire alla Lazio, l’ha saputo in extremis come tutti i tifosi biancocelesti. Impegnato con il Paraguay Under 20 nel Sudamericano di categoria che si sta disputando in Colombia, era in corso la riunione tecnica della sfida con il Venezuela, poi pareggiata 1-1 (per lui un assist). Non ne sapeva nulla, alle 19 - un’ora prima del gong - gli hanno presentato l’opportunità di venire in Italia sotto forma di contratto: è uscito dalla sala dove si trovava coi compagni e ha firmato a scatola chiusa, senza leggere cifre e modalità. Che sono queste: prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro, pagabile in due rate, che diventerebbe obbligatorio solo al verificarsi di condizioni sportive concordate. Coi bonus si può arrivare a un massimo di 2,5 milioni totali.

Sogno

Troppo ghiotta come chance, prenderà l’aereo una volta concluso il torneo in cui si sta mettendo in mostra. Finirà il 12 febbraio, la formula prevede un girone all’italiana con le otto nazionali che hanno superato il primo turno. Classe 2003, nel 2022 ha giocato nel Celay, squadra della Serie B messicana con cui ha vinto l’ultimo campionato. Prima o seconda punta, spesso si è adattato a fare l’esterno del tridente (anche contro i pari età del Brasile). Ambidestro, buona tecnica e disciplina tattica. È un nome proposto direttamente a Lotito a dicembre (dall’agente Alessandro Monfrecola), è rimasto in stand-by fino alla decisione definitiva presa martedì. Inizierà aggregandosi alla Primavera di Sanderra, alla ricerca della promozione nel girone di ritorno. Giocherà da fuoriquota fino a giugno. A Sarri, poi, il compito di valutarlo da vicino quando si allenerà con la prima squadra. Le ambizioni di Gonzalez puntano a quello, a conquistare la fiducia del tecnico e dell’ambiente.

Percorso

In patria, a soli 14 anni, ha debuttato coi grandi del Colonos Unidos. Sempre nel 2017 ha svolto un provino con l’Olimpia Asunción guadagnandosi un posto in rosa. Una soddisfazione per mamma Nilda, papà Luis Javier e le due sorelle Karen Fabiola e Lariza Jazmín. Le tappe successive: il Club Asunción, il CD Del Este a Panama, l'Universidad San Martín de Porres in Perù, infine il Celaya in Messico. Già tanti viaggi nella sua breve carriera. Presto attraverserà l’Oceano per un sogno firmato in bianco.