Lazio, a Verona non sei sola: il dato sui biglietti venduti

ROMA - Tutti a Verona a caccia di punti importantissimi. La Lazio lunedì nel tardo pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 18:30), vuole vincere per rimanere in alto. C’è da riscattare il ko con la Juve e l’uscita dalla Coppa Italia, i biancocelesti lo faranno insieme ai tifosi. Incoraggiante il dato sui biglietti venduti nel settore ospiti del Bentegodi: 1500. Numero in crescendo nelle prossime ore, un segnale importante da parte dei laziali che mai hanno fatto mancare il loro supporto lontano dall’Olimpico. Poi le prossime due sfide saranno in casa. Atalanta e Cluj in Conference League. In trasferta si tornerà il prossimo 19 febbraio a Salerno, poi il ritorno in Romania. Sarà un mese ricco di partite importanti per la Lazio. Con i tifosi sarà tutto più facile.