Lazio, il gol non è un problema: ecco gli altri bomber oltre Immobile

ROMA - Ciro Immobile è rientrato, ma sembra ancora a mezzo servizio. Qualche infortunio lo ha frenato in questa stagione e dopo il problema muscolare non è al top. Con il Verona toccherà ancora a lui. Va a caccia di gol per risalire nella classifica capocannonieri. Gli manca esultare ogni domenica, ad oggi è fermo a quota 8 reti. Un dato sempre di tutto rispetto per il re. Ma la Lazio quest’anno può contare anche su altri bomber: Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. Anche per le due ali sono 8 i gol firmati, numeri importanti per giocatori che in carriera mai avevano segnato così tanto a questo punto della stagione.