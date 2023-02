Lazio, la probabile formazioni anti-Verona: le scelte di Sarri

FORMELLO - Rifinitura e partenza per Verona, la Lazio al Bentegodi va alla ricerca di punti importanti per la corsa Champions. Alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo l’1-0 con la Juve, ora si deve subito voltare pagina. Sarri intenzionato a schierare la miglior squadra. Provedel torna in porta, Casale al centro della difesa con Romagnoli. Un solo dubbio: Marusic, Hysaj e Lazzari si giocano due maglie, uno resterà fuori . Nelle ultime prove tattiche l’ex Napoli si è mosso da terzino sinistro con Marusic dall’altro lato. Pellegrini è l’altra alternativa.

Le idee di Sarri per il Verona

A centrocampo nessun dubbio, pronti Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. E in attacco confermato Immobile al centro: non è al meglio, autonomia limitata, ma partirà dal primo minuto. Con lui Felipe Anderson e Zaccagni. Stefan Radu unico in infermeria per un problema muscolare. Ne avrà ancora per un po’.

Lazio, la probabile formazione (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.