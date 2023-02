VERONA - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Verona (ore 18:30) allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Seconda convocazione di fila per Luca Pellegrini, la prima in Serie A dopo l'apparizione in panchina nel match di Coppa Italia contro la Juve. Assente Stefan Radu per un infortunio muscolare. Questo l'elenco dei convocati Lazio.