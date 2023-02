Lazio, il momento di Immobile: a secco e non al top della forma

ROMA - Una stagione sofferta e tribolata per Ciro Immobile. Gli infortuni lo stanno frenando e non è ancora al top della forma dopo i problemi muscolari di inizio anno. Maurizio Sarri lo gestisce, con il Verona poco più di un’ora in campo, ha scosso la testa al momento della sostituzione. Vuole dare di più, ma meglio non rischiare. Non segna dal 4 gennaio contro il Lecce, è l’unico gol del nuovo anno. La fame è sempre tanta, eppure non riesce a rendere al meglio. E il suo meglio, per intenderci, è una media gol super da anni.