Lazio, i nuovi acquisti rendono poco: ecco chi ha giocato meno

ROMA - Maurizio Sarri è il secondo allenatore che cambia meno dopo 21 giornate di campionato. L’allenatore della Lazio è penultimo per numero di cambi, solo Juric ne ha fatti meno (87 contro 89). Tradotto: preferisce giocare con i soliti noti e 2-3 "panchinari", gli altri si vedono poco. Lo dicono i numeri: giovani e nuovi arrivati, ma non solo. Chi sono i giocatori che sono stati poco utilizzati fin qui? Tralasciano Stefan Radu, oggi infortunato e arrivato a fine carriera, il calciatore che ha totalizzato meno minuti è Luka Romero: appena 67’. Il diciottenne argentino è in ascesa, ha pure segnato il suo primo gol, ma vorrebbe giocare un po’ di più. Non è il solo.