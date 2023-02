Lazio-Atalanta, le pagelle dei biancocelesti: Marusic, avvio shock

Sarri (all.) 5

Spennato da Gasp. Un abisso tra Lazio e Atalanta. L’Olimpico ora fischia.

Provedel 6,5

Hojlund e Lookman gli si sono abbattuti contro. In odore di santità dopo il primo tempo: 6 tiri nello specchio, una traversa, un solo gol preso. Il secondo è da rivedere. Aveva garantito il fuoricampo su Milinkovic, sprecato da Ciro.

Marusic 4,5

Parte come peggio non potrebbe, conciato male da Lookman. Due palloni regalati, il secondo è l’assist per Zappacosta. L’irreparabile.

Casale 6

Anticipi e chiusure, avventandosi su Lookman e Hojlund. Trapassato solo sul secondo gol.

Romagnoli 5,5

Travolto dall’onda di Hojlund, si è stirato. Fatale lo scatto per accorciare a centrocampo, per ripartire e rincorrerlo. Aveva sporcato il guizzo di Lookman, poi deviato da Provedel sulla traversa.

Patric (39’ pt) 5

Entra a freddo e freddo resta. Hojlund segna in pantofole.

Hysaj 5

Hojlund lo brucia quando cavalca per 40 metri, la rincorsa è avvilente. Squilibrio di forze e valori su entrambe le fasce.

Lazzari (13’ st) 4,5

Palomino lo anticipa sul pallone harakiri di Luis Alberto, nasce lo 0-2. S’è preso subito una gomitata da De Roon. S.

Milinkovic 5

Cento tocchi, ma numeri concitati. Ha calamitato parabole filtrandole male. E’ esploso contro Ciro quando gli ha soffiato quell’occasionissima a porta spalancata.

Cataldi 5

Soffocato alla fonte, costretto alla ritirata. E’ davanti a Zappacosta quando mira all’incrocio.

Vecino (13’ st) 5

Il centrocampo ieri era impervio.

Luis Alberto 5

E’ mai possibile regalare un pallone così? Improbabili assist per 90’. La rincorsa disperata su Hojlund (murato da Provedel) una cartolina impietosa.

Felipe Anderson 4

Sparito. Gli capita quando i nervi bollono e i duri devono cominciare a giocare.

Pedro (13’ st) 5,5

Impossibile anche per lui rovesciare partita e umori.

Immobile 5

Nooo! Ciro! Dopo il tiro spedito in Curva e il secondo telefonato davanti a Musso tutto l’Olimpico ha avuto una sola reazione. L’agonia continua.

Zaccagni 5,5

Splendiro il tiro a giro salvato da Musso. Non è stata serata di serpentine. Il giallo gli costa Salerno.